Insólito: Nicolás Wiñazki habría sido echado de un restaurante

Nicolás Wiñazki, según informó en las últimas horas una usuaria de Twitter, habría sido echado de un restaurante en la localidad bonaerense de El Palomar. El hecho, en teoría, ocurrió en Ciudad Jardín y el motivo por el cual no lo habrían dejado ingresar es por su ideología política: "no es K".

"Mi absoluta solidaridad con @wwnicolas a quien no dejaron entrar en el restaurante Graf Zepelín de Ciudad Jardín por no ser K. Esta vez no le tenemos miedo", redactó Teresita Ferrari, una periodista freelance en la red social del pajarito.

Por su parte, Miguel Wiñazki, su padre, citó un tuit y agregó: "Intolerantes! Antidemocráticos!". "#NoIrAlRestauranteGrafZepoelin son K En el restorán 'Graf Zeppelin' de Ciudad Jardín, le prohibieron la entrada al periodista Nicolás Wiñazki por no ser 'K'... o sea son discriminadores. Que se haga vira. Si compartís, por favor envialo. ¡Gracias!", versa el mensaje que compartió el hombre.

Hasta el momento, el periodista de TN y eltrece, no se ha expresado sobre lo sucedido. Varios de los internautas mostraron su desaprobación y repudio a la actitud que tomaron los dueños del lugar. Hubo quienes los tildaron de "discriminadores", "fanáticos repulsivos", "nazis" y "mugrientos".