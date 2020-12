Flor Peña sorprendió a todos con una picante confesión íntima: "Haría un trío con..."

Sobre el final de eta temporada, Flor Peña se animó a participar en calidad de participante de una sección de su programa, el "cuestionario intragable". Sus compañeros quedaron sorprendidos con más de una respuesta, y la actriz se atrevió a hablar de casi todo.

"¿Cuál fue la vez que estuviste más cerca de arrepentirte de practicar poliamor?", lanzó Marcelo Polino, "¡Ay, qué difícil! No voy a dar muchos detalles. Ibiza, noche, fiesta. Yo bailaba con un grupito y en la oscuridad es como que se te desdibujaban las caras. En un momento cuando salimos para la luz, apaaa, no, no, no", respondió entre risas Flor.

Luego le preguntaron: "Si quisieras hacer un trío, ¿a qué otro hombre famoso elegirías?". Prácticamente sin dudarlo, la conductora fue por Ricardo Darín, y además aclaró: "La voy a incluir a la mujer porque me encantan los dos, ella me parece una bomba, es inteligente, copada y él es muy sexy por su humor".

Sin embargo cuando le consultaron opciones entre Baby Etchecopar, Eduardo Feimann o Jorge Lanata para tomar un café, tener una noche de amor y casarse, Flor pero prefirió comer un mondongo frío en salsa de soja antes de contestar. "Voy a comer porque no hay manera de que con esos tres logre algo. Discúlpenme pero yo tengo un límite, mirá que yo no le hago asco a nada. Esto es tener principios", advirtió.

Por último, Peña confesó que -después del famoso video que se filtró- se volvió a grabar en la intimidad. "Todo el tiempo me grabo. Fue una cosa que sucedió una vez y se repitió, pero no muchas más veces. Lo volvería a hacer porque tengo la teoría de que lo que me hicieron está mal. Tengo derecho a tener mi intimidad puertas adentro. 'Así que señores: ¡sí, hay más material!'".