Desgarrador testimonio sobre el duelo de Dieguito Fernando Maradona: "Se pone a mirar..."

Tras la muerte de Diego Maradona, su hijo menor, Dieguito Fernando está transitando su duelo, acompañado por su madre, Verónica Ojeda y la pareja de ella y abogado del niño, Mario Baudry.

Este miércoles, el letrado habló en el programa Los Ángeles de la Mañana y contó que el pequeño estaba tan angustiado por el fallecimiento del Diez, que no paraba de llorar.

Además, Baudry contó que el pequeño está recibiendo asistencia por parte de profesionales: "Tiene una psicopedagoga y un estudio en Ezeiza que le da contención, le hacen todo el tratamiento".

Luego agregó: "Para Dieguito, Diego no era el astro de fútbol, sino simplemente su papá. Él busca jugar a la tablet con él y tenerlo a Diego en una silla. Que le tire la pelota con la mano. Busca ese Diego, no al que todos conocemos".

Finalmente, Baudry expresó que cuando cae la noche, el niño de siete años ingresa en un particular cuadro de tristeza. "Pide mucho por el papá. A la noche, cuando vamos al campo, me saca y me dice 'vamos afuera'. Se pone a mirar las estrellas buscando a su papá. Y cuando está nublado, dice 'porque hay nubes, papá no me puede cuidar'. En esas condiciones está Dieguito", comentó emocionado.