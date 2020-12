Viviana Canosa confesó que quiere dedicarse a la política y ya se reunió con...

Viviana Canosa se ha convertido en una de las voces más contundentes en televisión. Sus opiniones polémicas han generado una considerable masa tanto de admiradores como de detractores. Siempre atenta a incursionar en nuevos terrenos, este jueves la conductora sorprendió a todos al confesar que se quiere dedicar a la política.

"En las últimas semanas me reuní con todos, de todos los palos. A ninguno le digo que sí y a ninguno le digo que no. Hoy me sería muy difícil identificarme con alguien en particular porque los políticos tienen una imagen muy negativa frente a la sociedad", contó la periodista en un mano a mano con Francisco Olivera para Terapia noticias, por LN+.

Canosa contó que ella suele reunirse con personas vinculadas a la política y que, en el último tiempo, lo hizo "con peronistas, liberales y macristas, con todos".

De todas formas advirtió: "No creo que mi incursión en la política sea pasado mañana o el año que viene, pero que lo voy a pensar no tengo ninguna duda, porque quiero un país mejor para mi hija y para los hijos de todos. Yo sí quiero un país igualitario, pero uno que iguale para arriba".

Con su característico estilo incisivo, la conductora alertó: "No quiero que ningún funcionario mande a sus hijos a escuelas privadas y quiero que, cuando les pase algo de salud, vayan al hospital de su barrio. ¡A ver si así los hospitales y las escuelas no mejoran!".