Revelan nuevos detalles del dolor de Dieguito Fernando y la decisión de Verónica Ojeda

En estos días se dio a conocer que Dieguito Fernando, el hijo menor de Diego Maradona está atravesando un profundo dolor tras la muerte de su padre. El niño llora en las noches y pregunta por qué su padre ya no está. En medio del dolor, su madre, Verónica Ojeda decidió que el pequeño comenzará un tratamiento psicológico por ataques de llanto.

"(Dieguito) Va a arrancar la psicóloga la semana que viene por todo esto, porque el nene llora. Pregunta por qué se fue su papá al cielo con sus abuelos", indicó este jueves Cinthia Fernández en "Los ángeles de la mañana".

Recordemos que Mario Baudry, abogado y actual pareja de Ojeda, contó cómo fue la reacción de Dieguito al enterarse del fallecimiento de su papá. "Cuando estoy entrando, Dieguito sale de la camioneta, me agarra la mano, me lleva para el patio y me dice ‘Marito, Marito, papá se murió, estoy triste’. Y él no puede hablar, es decir, habla, y cada vez habla más de corrido, y me dice así", indicó el letrado.

Además, Baudry en diálogo "Arriba Argentinos" reveló que le dieron de baja a la prepaga del pequeño, acusando a Matías Morla, abogado del Diez por tal determinación. "Esto es una canallada total, espero que haya sido un error y no hayan tenido una intención voluntaria", remarcó con énfasis la pareja de Verónica Ojeda.

Sobre el vínculo que Ojeda tenía con Maradona, Baudry sostuvo: "Verónica fue muchas veces a visitarlo pero a veces no la dejaban entrar. Verónica defiende su hijo y cuando su hijo quería ver a su papá, ella peleaba contra viento y marea. En la Clínica Olivos no la dejaban entrar los cuatro hijos Dalma, Gianinna, Jana y Diego Fernando Jr. Es más, Jana se paró en la puerta de la sala y empezó a los gritos. Cuando a Verónica le tocó cuidarlo a Diego la dejó entrar a Claudia Villafañe sin ningún problema",