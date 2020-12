Nueva baja en Intrusos pone en jaque al programa de Jorge Rial

Los cambios en Intrusos durante este 2020 estuvieron a la orden del día. El ciclo de chimentos conducido por Jorge Rial tuvo que adaptarse ante la llegada del coronavirus. Durante un tiempo cada integrante del panel se viera obligado a salir por videollamada. Y, cuando finalmente pudieron regresar al estudio, tuvieran que empezar a rotar entre ellos.

Así las cosas, en el último tiempo Damián Rojo había quedado fuera de la mesa, que actualmente integran Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Débora D’Amato y Paula Varela. Y, aunque seguía trabajando como productor y haciendo algunos móviles, el prestigioso periodista decidió que era el momento de dar un paso al costado.

"Arreglamos que sigo así como estoy hasta que termine mi contrato. Es decir que, en realidad, lo que hacemos es no renovarlo. Es eso, nada más. Está todo bien, pero yo prefiero estar en el panel. Y se dio que ahora no estoy en el estudio. Sigo trabajando hasta fines de febrero haciendo producción y saliendo por Zoom o haciendo algún móvil cuando la noticia lo amerite y cuando se pueda. Pero todo bien con todos. La verdad que no hay conflicto ahí", contó Rojo al sitio Teleshow.

"Es muy reciente esto y todavía me quedan tres meses por delante. Es probable que siga en el canal porque algo se habló en su momento, pero no hay nada conversado", dijo Damián.

Cabe recordar que, en lo que va del año, el recambio en el panel del programa de Rial incluyó el alejamiento de Marcela Tauro y Daniel Ambrosino, quienes siguieron ligados a la emisora, y el de Guido Zaffora. Por lo tanto, Rojo sería el cuarto periodista que deja el ciclo.

Este año, Intrusos tenía previsto festejar sus veinte años convocando a todos los panelistas que alguna vez estuvieron en el programa, incluyendo a Viviana Canosa, Marcelo Polino, Marcela Coronel y, por qué no también, a Luis Ventura, quien se distanció de Rial hace años y hoy forma parte del panel de Fantino a la tarde. Sin embargo, la coyuntura hizo que nada de eso fuera posible hasta el momento.