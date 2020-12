Definitivo: Disney censuró la serie Spider Man por racismo

Disney generó polémica con un episodio de su nueva serie sobre Spider Man por ser “racista” con los japoneses y emitió un comunicado disculpándose. Sin embargo, hubo otro episodio relacionado con el nazismo que tuvo que eliminar.

Se trata de la serie Spider-Man and His Amazing Friends (El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos), una de las más esperadas de Disney Plus, la plataforma por streaming de la compañía Walt Disney.

La polémica se generó cuando se conoció que uno de los episodios tenía representaciones estereotipada y racista hacia los japoneses y, en consecuencia, decidieron emitir una disculpa y reafirmar su compromiso por la inclusión y la diversidad.

Este episodio lleva el nombre de “Sunfire”, el mismo nombre del superhéroe japonés Sunfire, y narra la aparición de oto superhéroe mutante que se termina enamorando de este, mientras lo ayuda a destruir un dispositivo construido por su tío Genju.

Esto provoca un enfrentamiento en la ciudad estadounidense de Nueva York entre los protagonistas de la serie, el villano y un robot de fuego del tamaño de un rascacielos.

La burla tiene que ver con el acento oriental exagerado y estereotipado que le hicieron al personaje, lo que generó una polémica en Estados Unidos sobre las personas que hacen los doblajes de las series y películas, como pasó reiteradas veces en Los Simpson.

Disney Plus decidió advertir a su público que el contenido de este episodio “incluye representaciones negativas y/o maltrato de personas o culturas".

“En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo. Disney se compromete a crear historias con temas inspiradores y ambiciosos que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo”, expresaron.

Más polémica en Disney

El episodio de Sunfire no es el único que fue considerado racista, al parecer la serie Spider-Man and His Amazing Friends tiene más episodio violentos. Otro de ellos, llamado "The Quest of the Red Skull" fue efectivamente eliminado de la plataforma.

Su escenas hacían presentaba altas dosis de propaganda nazi, incluidas las esvásticas, los conocidos gritos de "Heil Hitler" y su propio Adolf Hitler.

Disney Plus en Argentina

La plataforma por streaming Disney Plus, también conocida como Disney +, debutó en Estados Unidos en noviembre de 2019 y llegó a toda Latinoamérica y el Caribe en noviembre pasado.

Hay mucho más para descubrir detrás de tus historias favoritas. #PorDentroDePixar, una nueva serie Original, disponible solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/ztNlrSzEpp — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 23, 2020

“A partir de su lanzamiento en la región, Disney+ será el destino exclusivo de la más completa y mejor selección de películas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, además de producciones originales exclusivas, convirtiéndose así en la única plataforma de streaming donde estén accesibles todas las películas disponibles de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars”, explicación desde la compañía.

En Argentina se puede comprar un paquete de un año por 3.850 pesos y 7 días de prueba o un pago mensual por 385 pesos y 7 días de prueba.