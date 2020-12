Claribel Medina mostró el mensaje privado que le mandó Santiago Socino

La selección argentina de rugby protagonizaron una tremenda polémica luego de que salieron a la luz varios tuits racistas, machistas, xenófobos, antisemitas, clasistas y discriminatorios de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino. Fue éste último quien le dedicó repudiables posteos a Claribel Medina, quien luego de expresar su indignación reveló que recibió un mensaje privado del jugador de Los Pumas.

Tras el escándalo, Claribel reveló durante una entrevista con el programa Hay que ver, que el deportista se contactó con ella para pedirle perdón personalmente.

"Me escribió un mensaje bastante importante y largo. Como no tenía mi teléfono me escribió por Instagram, porque no tengo cuenta de Twitter", arrancó contando la actriz. "Fue algo que pasó anoche y me sorprendió. Le comenté que quería compartirlo y él me dijo que sí, que quería terminar con esta historia por su familia, por la mía y por todos. Me pareció que aunque lo que pasó fue fuerte, nadie tiene la verdad de nada y a veces hay que permitir ver qué le pasó al otro".

Acto seguido, leyó el extenso texto que le envió Socino. "Buenas noches, Claribel. Dudé en mandarte este mensaje en el día de ayer porque no sabía cómo podía llegar a repercutir. Intenté conseguir tu teléfono para pedirte disculpas personalmente y no pude", comienza diciendo en el mensaje.

"Te quería pedir disculpas honestamente, desde lo más adentro mío. No me alcanzan las palabras para disculparme y decirte lo avergonzado y arrepentido que estoy de lo que hice. No tengo nada en contra tuyo ni de nadie, no soy así y tampoco encuentro explicación a lo que escribí en ese momento. No te lo merecés, nadie se merece eso", continúa.

"De nuevo te pido un millón de disculpas, nunca quise generar lo que generé, ni en vos ni en nadie. Obviamente entiendo que estarás mal, igual que yo. Destrozada vos y tu familia, pasando un momento horrible como estoy yo también, y te pido disculpas. Espero entiendas el sentido del mensaje, no sé si vas a tomártelo bien, pero te juro que esto es sincero de mi parte. Me avergüenza muchísimo lo que dije en ese momento. Perdón de vuelta", cerró Santiago.

La actriz puertorriqueña, le respondió al rugbier: "Hola Santi, hay que tratar de cerrar esta historia, sería bueno cerrarla juntos, si te parece. Espero tu respuesta, gracias por escribirme", le dijo al deportista. "Hola, de nuevo reitero lo apenado y avergonzado que estoy. Yo también estoy dispuesto a cerrarla, más que nada por vos, tu familia y mi familia (...) Lo que te dije sale muy de adentro mío y es genuino. Espero que me disculpes de corazón".

"Esto habla muy bien de él", dijo apenas terminó de leer los mensajes. "Yo lo tomé bien y le acepté las disculpas. Entiendo que nos equivocamos y yo no soy quien para crucificar a alguien. Si él necesita que su familia esté en paz, y yo que la mía también, ¿por qué no cerrar esta historia? Pasaron ocho años y el hombre está arrepentido", finalizó.