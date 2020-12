Revelan la situación de "desmadre" en la que Armando Manzanero contrajo coronavirus

Armando Manzanero murió este lunes, a los 85 años. El cantautor se encontraba hospitalizado desde el 17 de diciembre, tras presentar síntomas compatibles con Covid-19.

Para los seres queridos del artista fue particularmente doloroso ver el rápido deterioro del cantante. Juan Pablo Manzanero, hijo del artista mexicano expresó: "Hay que dar un llamado a toda la gente a que sean más responsables. Mi padre, lamentablemente por esa inquietud que sufren todos, de estar cansados de estar en casa, en su cumpleaños se fue a echar desmadre, a un viaje familiar. Y de repente veo la foto con 30 personas, sin cubrebocas, y digo: 'Qué cosa tan irresponsable'".

Por otro lado, Tania Libertad, cantante y amiga íntima de Manzanero contó públicamente que el cantautor no tomaba medidas para prevenir el contagio y que, incluso, era escéptico respecto de la existencia del virus. Tania contó el legendario artista afirmaba que el coronavirus no existía. "No creía en el Covid-19, él no creía que existía".

Acerca del viaje que su padre hizo por su cumpleaños, el hijo del cantante relató: "A todos mis hermanos, a todos los de ahí les dio Covid y a mi padre, pues lamentablemente, con diabetes, a sus 85, y con el riñón jodido... ¡Vaya, la tristeza!".

Sobre los últimos días junto a su padre, Juan Pablo recordó: "Nos hablábamos todos los días para decirnos que nos amábamos mucho; todavía hablé con él varias veces estando él en el hospital hasta que le quitaron el teléfono porque le prohibieron usarlo. Luego lo intubaron, le hicieron su diálisis y siguió luchando. Tenía muchas ganas de vivir, tenía otros planes".