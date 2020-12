De no creer: la extraordinaria confesión de Hernán Drago en vivo

El inesperado relato de Hernán Drago ocurrió en Bienvenidos a bordo, el programa de entretenimiento que conduce Guido Kaczka en la pantalla de eltrece. Una participante del ciclo estaba contando al aire cómo había conocido a su actual pareja: un viejo compañero de la facultad que se encontró por casualidad en Barcelona. Ese fue el puntapié para que el conductor indagara sobre la vida privada del modelo.

"Mirá cómo le gustan estas historias a Drago", lanzó al aire Kaczka. "Claro, es que: cuántas vueltas da la vida", le respondió el modelo de 45 años. "¿Vos cómo conociste a la madre de tus hijos?", indagó el conductor.

"Nos conocimos en un boliche, Buenos Aires News. Yo había ido a trabajar y, cuando me estaba yendo, la veo entrar. Ahí fue que algo me dijo que tenía que volver a entrar. Cuando la miré, fue amor a primera vista. Ella me miró, la fui a encarar y le gusté. Así pasaron veinte años y dos hijos maravillosos". "¿En serio fue así? ¿Ella se enganchó, así nomás?", lanzó al aire Guido y la pregunta quedó en el aire.

El año pasado, Hernán Drago y Bárbara Cudich decidieron ponerle fin a su relación. En aquél momento, el actor reveló: "Nos separamos luego de 19 maravillosos años y en muy buenos términos. Aunque suene metafórico o raro decirlo, nos separamos desde el amor, entendiendo que puede ser mejor a esta altura de nuestras vidas que cada uno siga con sus proyectos personales y sus caminos de manera separada".