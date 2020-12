Luis Ventura categórico con Maradona: "Nadie sabe si descansa en paz"

Este fin de semana, nuevamente, Luis Ventura habló sobre la muerte de Diego Maradona en Secretos Verdaderos. A más de un mes de la partida del astro del fútbol argentino, su nombre sigue sonando fuerte en todos lados. Esta vez, el reconocido periodista, tituló el segmento que le dedicó como "El Complot".

"El título es... ¿Por qué? Por las confabulaciones, a lo mejor no de manera unitaria pero se confabularon para llegar al desembarco de la muerte de Diego Maradona, algo incomprensible, que parecía que nunca iba a ocurrir", señaló al aire.

"Lamentablemente él no está entre nosotros, pero a él un montón de motivos, lo condujeron al lugar donde está. No hubo una razón única, no hay solo un responsable, no hubo alguien que apretó un botón; sino que hubo muchas acciones y muchos pasos que fueron horadando su espíritu y organismo. Recibió una andanada de un montón de sectores que no le jugaron para su equipo", sentenció.

"Una de las cosas que le pegó fuerte fue cuando descubrió que en Estados Unidos, la madre de sus hijas había hecho un montón de acciones. Eso le generó un enojo insoluble y una depresión muy profunda”, agregó. “Nadie sabe si descansa en paz porque tampoco se cumplió su última voluntad, la que redactó de puño y letra y firmó ante un escribano 17 días antes de cumplir 60 años: ‘Quiero que me embalsamen como a Eva Perón, que mi velatorio dure una semana y que mi cuerpo sea expuesto para que lo vea todo el mundo'", cerró.