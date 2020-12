Juana Viale se despidió de Almorzando: "Váyanse todos a la..."

Juana Viale se despidió este domingo de Almorzando con Mirtha, por eltrece. La actriz estuvo de conductora esta vez, ya que su abuela no pudo estar por la pandemia de coronavirus.

La despedida oficial fue el sábado en La noche de Mirtha. Igualmente en Almorzando, antes de la emisión de la emisión de los mejores momentos de 2020, Juana también dejó su marca. La actriz entró al estudio a puro baile y con un exabrupto gritado al aire.

"Ya está, terminamos. Váyanse todos a la p... que los p...", fue la expresión de Juana Viale. Luego se puso seria y le agradeció a la producción y a los televidentes.

"Felicitaciones a todo mi equipo maravilloso. Gracias a todos por haberme hecho el aguante con algo que yo no sabía hacer. Aprendí un poquito en estos nueve meses así que gracias. No saben lo que significa estar detrás de cámara con una mina que no sabía preguntar. Era imposible hacerlo sin todos ellos", manifestó.

Por otro lado, el sábado se emocionó con los gestos de su papá y su hermano, Nacho Viale: "Gracias a todos los que nos acompañaron esta temporada rara y diferente, conmigo acá poniendo la voz y el cuerpo. Y gracias a todos los que no creían en mí, les cerré la boca".