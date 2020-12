Increíble: la propuesta indecente de Jimena Monteverde al Turco García

Invitado a la última mesaza del año de La Noche de Mirtha, el Turco García protagonizó un divertido ida y vuelta con la chef del ciclo, Jimena Monteverde. "Hoy me lo llevo de asistente", lanzó al aire ella con respecto al participante más querido de MasterChef Celebrity.

Al escuchar esto, García no se quedó callado y le puso un freno. "No me tirés tantos tiros que mi señora está embarazada y ando medio medio... No, mentira", señaló entre risas. "Turco, yo estoy casada hace 27 años", le afirmó ella delante de todos los comensales. "Yo hace 22, es lo mismo", aseguró él. "Terminamos el programa y te espero en la esquina", le señaló la chef provocando que todos estallaran de la risa.

Al momento de presentar el plato que los invitados iban a saborear, Juana Viale les consultó si les molestaba la cebolla. "Mientras no tengas a quien besar, no", contestó el exfutbolista. "Preguntaba porque por ahí te beso", le confesó la conductora fiel a su estilo y provocó que él se pusiera nervioso y se levantara de la mesa.

Al ver esto, Jimena tuvo que intervenir. "Igual yo lo esperaba en la esquina, pero vamos y si querés hacemos...". "¡Un trío!", exclamó entre risas la nieta de la diva de los almuerzos.