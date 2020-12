¡Siempre bella! Araceli González compartió una foto de pequeña con un look increíble

Araceli González recordó su infancia con una hermosa foto de chica. Se definió de una manera muy especial y comentó qué le decían y qué hacía su mamá y su abuela en aquellos años. ¿Ya tenía el porte de la súper modelo que fue tiempo después?

"Quiero compartir lo canchera y moderna que era en mi niñez", dijo Araceli y completó: "¿Vos decís que no amaba la moda de chica!? Hay cosas que vienen con uno. ¿No?".

Luego, explicó que se vestía como en la foto y que su abuela, María López, era modista y fue quien le armaba todos los looks. Además, dijo que su mamá siempre contaba que desde muy chica era la propia Araceli quien elegía qué ponerse.

Fiel a su estilo, cerró su comentario con un mensaje siempre de positivismo: "Aclaro no hay edad para bailar y divertirse. Nada más lindo que disfrutar y disfrutarse. Bombonas: ´La edad no es un límite´y los comentarios no te limiten. Nada más lindo que ser feliz sin restricciones".