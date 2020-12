El insólito pedido de un usuario que hizo reaccionar a Gianinna Maradona

A un mes de la partida de Diego Maradona, Dalma y Gianinna, las hijas que tuvo con Claudia Villafañe, no están pasando su mejor momento. Sumado al duelo que deben atravesar por la pérdida de su papá tienen que hacerle frente a millones de críticas y a los conflictos legales que les presentó la herencia del Diez.

Días atrás, la hija menor del futbolista, tomó una repentina decisión que llamó la atención de todos. La joven decidió cerrar su cuenta de Instagram y fueron muchas las especulaciones que giraron en torno a ello. Para despejar dudas, fue ella misma quien explicó en Twitter el verdadero motivo.

"Cerré Instagram porque las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. Just that", redactó en la red social del pajarito haciendo referencia a su pequeño de 11 años, Benjamín.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer ante la explicación de Gianinna y uno en particular provocó una divertida reacción en ella. "Buena decisión, volvé con el Kun Agüero (que tenía que ver)", escribió la internauta. "Jajajajajajaja ah re que nada que ver!", le respondió ella.