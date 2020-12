Durísimo: Ángel de Brito disparó contra el ex de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández sorprendió a todos en el piso de LAM ayer al contar el terrible accidente que sufrió su hija. "Está en carne viva. Se cayó ayer del monopatín eléctrico que el padre la subió", expresó al aire y todos quedaron estupefactos.

"No era un monopatín de niños, sino de adultos. Yo estoy re angustiada, pasé una noche re fea porque la verdad es que está en carne viva, fue toda la espalda. Por el tema del covid no la llevé a la guardia, pero me dijeron que espere y observe que no vomite y que actúe normal. Yo no dormí en toda la noche", indicó al aire.

"Se dio un golpe en la cabeza, tiene un globo en la nuca. Con los golpes en la cabeza hay que ver cómo reacciona el cuerpo. No puede dormir boca arriba", señaló. La panelista, indignada, reveló que el padre de la niña de siete años no se hizo cargo y lo único que hizo fue agradecerle porque por ella las pequeñas tienen obra social.

Al escuchar esto, Ángel de Brito, el conductor del ciclo, no pudo quedarse callado y disparó contra Matías Defederico, el culpable de lo ocurrido. "Hay que revisarle la cabeza, a ver qué tiene adentro", lanzó al aire fiel a su estilo.