Denise Dumas estremeció con su desolador relato: "Fue un golpazo"

El 2020 fue un año con muchas complicaciones para todos, la pandemia de coronavirus no colaboró para nada y muchos se vieron afectados. Denise Dumas no fue la excepción, quien junto a su familia batallaron contra el virus y vivieron una terrible experiencia. En diálogo radial con La Once Diez, habló sobre los difíciles días que transitaron.

"Nosotros no veíamos a nadie, pero estábamos viviendo con mis suegros acá en casa. El contagio a nivel personal fue terrible, sentimos culpa y tuvimos a mi suegro que dio una pelea enorme. Pasó 55 días con respirador, nosotros vivimos nuestro contagio con mucho miedo y mucha culpa", indicó al aire.

"Como familia fue un golpazo pensar que lo podríamos haber contagiado nosotros. Nosotros no veíamos a nadie, era horrible tratar de pensar dónde podríamos haber ido para traerlo", confesó.

"Para mi cumpleaños nos llamaron para contarnos que Charly -el padre de Martín Campi- llevaba 40 horas respirando por sí solo. Yo no tengo más a mi papá y le pedí al cielo, a él, que me traiga un buen regalo y pasó eso", reveló emocionada.

"55 días en una terapia vestidos de astronauta, mirando a nuestro familiar por un vidrio, y se salvó. Verlo bien es tan esperanzador. Me parece importante hablar de los que se salvan y de los médicos que no bajan nunca los brazos, no paran, no paran y los sacan adelante", señaló.