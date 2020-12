Sin límite: el insólito producto para adultos que venderá Cristian Castro

Cristian Castro reveló que iniciará un particular emprendimiento por recomendación de un amiga: el cantante venderá mamaderas para adultos.

Entrevistado por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, confesó: "Cumplí años y ya estoy medio choto. La gente siempre se me burla pero no hay problema. Sigo siendo chico y no me gusta crecer. No me gustó mucho la onda de crecer, yo me quedé en el secundario. Me siento contento así. No quiero madurar tanto. Me aburre un poco lo de adulto“.

Luego contó que su madre, Verónica Castro, le obsequió una consola de juegos: "Estuvo bien lo del Play, mi mamá me la regaló y estoy muy contento, también la mema. Lo de la mema me encanta porque les hace mucho problema a mucha gente pero la verdad es que es comodísimo cuando estás en una cama o en un sillón", dijo el intérprete.

Y detalló por qué utiliza el biberón a los 45 años de edad: "En lugar de tener un vaso que se te va a caer lo que estás tomando, con la mema no tiene nada que ver con que seas un bebé. Se me hace como ridículo que la gente automatiza tanto la mema con un bebé. Obviamente es para los bebés pero se automatiza tanto que es un color de nena y que la mema es para bebés. Está bien, pero yo también quiero tomar mema aunque esté adulto. No hay problema, está bueno".

Por último, Cristian se animó a anunciar su nuevo emprendimiento: "Estoy queriendo hacer una marca de mema para adultos. Te juro que es buena idea. Me la dio una amiga esa idea y está bastante buena. Prepárense para las memas de adultos".