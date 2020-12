MasterChef: el irónico comentario de Betular que hizo estallar los memes

Cada vez falta menos para conocer al gran ganador de MasterChef Celebrity. Son ocho los participantes que han llegado a la semifinal y que se disputan por el premio mayor: un millón de pesos. Vicky Xipolitakis, Analía Franchín, Sofía Pachano, el Mono de Kapanga, Leticia Siciliani, El Polaco, Belu Lucius y Claudia Villafañe son los cocineros que están dejando todo programa tras programa para no quedar afuera del ciclo.

En la última emisión del reality los participantes tuvieron que cocinar en duplas y los resultados fueron muy dispares. A Sofía Pachano y Vicky Xipolitakis les tocó representar a la región del Noroeste argentino y presentaron un plato al que llamaron "Guiso llama...tivo". Consistía en un guiso de llama con choclo y papines.

La devolución del jurado no fue bien recibida por La Griega y por ese motivo se despachó contra Germán Martitegui. "Nuestra relación se terminó, te lo quería decir", le confesó al aire. "Ahora voy a mirar para otro lado. Yo tengo códigos así que al Tano no lo voy a mirar… ¿estás soltero vos Damián? Me voy para lo dulce, lo salado para mí se terminó", agregó.

Sorprendido Damián Betular le respondió fiel a su estilo. "A mí... vas a tener que cambiar un par de cosas para que funcione", expresó frente a las cámaras. Los internautas no pasaron por alto el comentario y compartieron divertidos memes en la red. Aquí te dejamos algunos de los mejores.