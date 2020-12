Sorprendió: Eduardo Feinmann apoyó a una funcionaria kirchnerista

La posición antikirchnerista de Eduardo Feinmann es de público conocimiento: frecuentemente se dedica a compartir fuertes críticas en las redes para el Gobierno de Alberto Fernández. A la hora de decir lo que piensa no tiene ningún tipo de filtro y le hace frente a quien sea.

En las últimas horas, el periodista sorprendió a todos al compartir un contundente mensaje de apoyo a Marcela Losardo, Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. La funcionaria fue acusada de tener una cuenta offshore junto a su marido y lo negó en un descargo en Twitter. Ahí fue donde apareció el conductor de C5N.

"En respuesta a lo publicado por el sitio @ElDisenso y a las declaraciones vertidas en @radio10 por @mendeztomascba, quiero aclarar que no tengo ninguna offshore y mi marido tampoco; no tengo relación con el exministro Germán Garavano ni con mesa judicial alguna", expresó la mujer.

"No tengo ni tuve relación con operadores judiciales. No fui, no soy ni seré operadora judicial. Mi relación con la Justicia es y será siempre institucional. En mi currículum constan todos mis cargos", aseguró.

“Una ministra que no tiene miedo y tiene ovarios”, escribió Feinmann junto al descargo dándole su apoyo a la amiga del Presidente de la Nación. Su comentario generó una fuerte repercusión en sus seguidores que se asombraron con su actitud.