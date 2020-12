Podemos hablar: Paula Chaves no se contuvo y quebró en llanto en vivo

En la última emisión del año de PH, Podemos hablar, Andy Kusnetzoff compartió la velada junto a cinco importantes mujeres del canal de las tres bochas. En el famoso punto de encuentro recibió a Florencia Peña, Verónica Lozano, Zaira Nara, Jésica Cirio y Paula Chaves. Fue esta última quien, en un momento de la noche, abrió su corazón y contó la dura historia de vida de su madre.

"Mi mamá cuando se separó de mi papá entró a una depresión muy grande, de adicción al alcohol y a las pastillas, porque estaba tomando antidepresivos", inició su relato.

"Pasamos por un montón de estados, y un poco me hice cargo de mis hermanos. Sentí odio, amor, no entendía qué estaba haciendo mi mamá, qué estaba pasando, yo era adolescente. Con el tiempo lo entendí, sobre todo cuando yo me convertí en madre. Entendí que ella cuando se separó de mi papá no encontró rumbo en su vida", continuó.

"Me acuerdo cuando la internamos en una clínica psiquiátrica, yo estaba a punto de ser mamá y me dije 'esta es la única forma que tengo de sacarla adelante', y pudo hacerlo. La depresión es algo tremendo y no hay que ocultarlo", expresó.

"Lo bueno de todo esto es que salió adelante, que está laburando, que tiene 62 años y está disfrutando de sus nietos. Yo la veo y todos los días de mi vida le digo que es una genia, porque haber tenido los ovarios para plantarse, haberse internado y haber salido adelante con una fuerza de voluntad enorme... la admiro por todo lo que hizo", señaló al aire emocionada.