Karamelo Santo se reversiona y lanza nuevo disco

Todo indicaba que el 2020 iba ser un año muy agitado para Karamelo Santo, la banda mendocina pionera en latinoamérica por fusionar estilos como el punk, folklore, cumbia, ska y reggae. El grupo, liderado por Goy Ogalde, tenía previstos shows del norte al sur de la Argentina que se interrumpieron por las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia de coronavirus.

Conscientes de que era necesario generar nuevo contenido, pusieron manos a la obra y no descansaron ni un minuto para lograrlo. Tenían una deuda pendiente: el volumen dos de ‘El gran poder’, álbum que lanzaron en 2019. “Lo teníamos en el tintero. Aprovechamos el tiempo y si bien no nos podíamos encontrar, decidimos grabar cada uno desde su casa y hubo todo un aprendizaje tecnológico detrás”, señaló el músico.

A partir de hoy, el disco está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con 15 canciones: dos inéditas y clásicos reversionados junto a grandes artistas. Palo Pandolfo, Lito Vitale, La Contreras y el baterista local Marcelo Mastroiani, son algunos de los que se sumergieron en este nuevo desafío de la banda. “Es gente que, en algún momento, nos encontramos durante los más de 25 años de Karamelo Santo. Son amistades con las que hemos tenido algún brindis y algún que otro sueño compartido”, destacó.

Goy Ogalde

Desde que inició el aislamiento Karamelo Santo estuvo muy activo en sus redes sociales. “Apenas empezó la pandemia yo traté de aprender a usar el OBS, el Zoom, el Skype y distintos programas para transmitir en Facebook. Sabía, por lo que estaba sucediendo en Europa, que esto iba a durar y que íbamos a estar por lo menos unos cuatro meses guardados. Ahí nomás empezamos a hacer entrevistas en las redes y fue muy lindo”, indicó el cantante.

Durante más de cinco meses realizaron, semanalmente, entre tres y cuatro entrevistas a diferentes artistas de España, México, Perú, Chile y Brasil, entre otros países. “Se enganchó mucha gente mayor, personas de un promedio de 70 años a quienes les llamaba la atención que estuviéramos transmitiendo todos los días. Si bien en Facebook tenemos muchos seguidores, se notaba que había un público muy grande que mandaba mensajes del tipo: ‘Estoy muy sola, no me vienen a ver mis chicos, mis nietos, etcétera’”, remarcó.

Así es como a lo largo de ese tiempo pasaron por el ciclo artistas folklóricos, de tango, de jazz, algunos tocaron en vivo, otros pasaron videos, pero todos con el mismo fin: acompañar a quienes estaban del otro lado de la pantalla en esos días tan difíciles e inciertos. “Llegamos a tener hasta 1000 espectadores. Después hicimos festivales online con nuestro sello (Kangrejoz Records). Teniendo en cuenta que Karamelo es una banda internacional por sus giras en Europa, Estados Unidos y México, participamos en casi 40 festivales vía streaming para todo el mundo”, destacó.

El trabajo que generaron en las redes comenzó a dar sus frutos y una reciente noticia los colmó de alegría: la banda superó las 100 mil reproducciones en Spotify. “Nosotros siempre hemos estado muy atentos en trabajar las redes, nos gusta trabajar bien, ver que crece la gente. Fuimos una de las primeras bandas en tener iTunes, en el 2000 creo que estaba nuestro disco ahí. Eso nos simplificaba mucho el llegar a un país y que alguien tuviera una idea de nuestra música. Generalmente los conciertos se llenan pero lo más importante es que el público vuelva a tu música. Spotify nos demuestra eso: tenemos 40 mil fans declarados y al tener 150 mil escuchas, sacamos la cuenta de que al menos vuelven tres veces a escuchar una canción”, detalló.

“Para nosotros esto es muy importante no por el número, ni por el dinero que se gana sino porque nos encantan las canciones. Creemos que, y lo digo con orgullo, tenemos uno de los shows más fuertes y movilizadores por su carácter universal. Nadie deja de bailar y cantar con nosotros. El hecho de ir a un pueblito donde nadie nos conoce y que la gente se vaya cantando nuestras canciones y que también, después entren a YouTube o a Spotify para escucharnos, para nosotros, es el éxito”, enfatizó.

Los Karamelo, al igual que muchos artistas, no esperaban estar tantos meses sin subir a un escenario y ahora que la actividad artística está retomando su curso de manera paulatina, las propuestas no paran de llegar para el grupo. “Empezaron a llamarnos para algunas actuaciones para enero y febrero. Pero en realidad, mi intuición me dice que no creo que se vaya a dar. Teníamos una fecha bastante importante para presentar este disco en Parque Centenario, al aire libre, pero están subiendo de nuevo los casos (de coronavirus). Según el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires sospechan que hay un rebrote y para febrero va a estar muy marcada esa tendencia”, explicó.

“Nos hemos relajado y no nos estamos haciendo tanto problema. Si no se da, haremos un par de streamings. Aunque no nos llevamos para nada bien con el streaming porque Karamelo Santo empieza siempre desde abajo con la gente, tipo murga, después subimos (al escenario), en el medio vuelve a bajar, compartimos canciones de folklore y si hay gente mayor, la hacemos cantar en la fiesta. Tratamos de que participe toda la familia, no es recital propiamente de rock, se abre mucho a la cumbia, al reggae, al ska. Vamos a pueblos donde literalmente nos ve gente subida arriba de un caballo. Todo esto es imposible de lograr a través de las cámaras, pero si por ahora es lo que hay, lo haremos”, cerró.