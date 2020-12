Florencia Peña lo confesó al aire: "Con Marley no sabemos qué hacer"

En la última emisión de PH, Podemos hablar, Andy Kusnetzoff recibió a grandes figuras de Telefe. Lo acompañaron en el famoso punto de encuentro Verónica Lozano, Paula Chaves, Jésica Cirio, Zaira Nara y Florencia Peña. Fue esta última quien hizo reír a más de uno en varias oportunidades con sus ocurrencias.

En un momento de la velada mientras pasaban un video de cuando Mirko, el hijo de Marley, la confundió con Susana Giménez, la actriz habló acerca de la relación que tienen sus hijos. El conductor y ella tienen una muy hermosa amistad desde hace años, pero al parecer, entre sus pequeños hay asperezas.

Peña recordó el momento en el que le contó al conductor de Por el Mundo que estaba esperando un bebé y él le confirmó que también sería padre. "'15 días de diferencia, no lo puedo creer, es un regalo del señor', le dije en esa charla. Nace Mirko, nace Felipe, los juntamos... ¡Pero se odian! Todos son amigos, pero mi hijo con él no", contó.

"Mirko se lleva como el c*** con Felipe. Con Marley no sabemos qué hacer", confesó frente a las cámaras entre risas. "A fines del año pasado tuvimos que hacer la tapa de una revista, nosotros dos con los nenes, como desde que nacieron. Cuando eran bebés no pasaba, pero ahora los chicos están más grandes y cuando llegamos a la casa de Pinamar para hacer las fotos, el mío dice: 'Mirko no'", señaló.

"¡No sabés lo que fue hacer esa tapa! A mi hijo le tuvieron que borrar con Photoshop las lágrimas porque no había ni una foto bien", indicó.