Para demostrar que no es un "vividor", Chino Maradona mostró su humilde casa

Este miércoles en Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre sostuvo que las hermanas de Diego Maradona se aprovechaban económicamente del ídolo del fútbol.

"¿Ahora las hermanas de Maradona de qué van a vivir? Deberían haber pensado. Vivían de él. Que me perdonen las señoras pero no se puede vivir toda la vida de un tipo. Lo explotaron. El clan Maradona es enorme. ¿De qué va a vivir toda esta gente? Nadie trabajaba, lo explotaron toda la vida", lanzó la panelista.

Para desmentir las palabras de Latorre, Chino Maradona, sobrino del Diez, le envió un video a Andrea Taboada para mostrar las condiciones en las que vive en su hogar: "Mirá Andrea, mostrale a Yanina Latorre cómo vivo de mi tío, mirá, una pelopincho toda sucia, que ni siquiera es pelopincho, es sol de verano, cajones de cerveza, techo de chapa, así vivimos de mi tío".

"Y pagamos alquiler, ¿no? Acá estoy mostrando los lujos, gracias a que vivo de mi tío. La herencia, el kiosquito (La mano de Dios), el frente de mi casa, éste es el frente de mi casa, el kiosco. Seguramente tendría un supermercado si viviera de mi tío como dicen. Tendría un Lamborghini amarillo en la puerta", aseguró Chino.

Lejos de retractarse, Yanina redobló la apuesta: "Amo que sea cartonero. Yo no dije que te mantenía, te rajó rey, te mantenía antes, te cansaste de vivirlo. Ibas a Dubai, te rajaron, ibas al teatro. A ver, ese es uno que vive a costas de Maradona, no Dalma y Gianinna que son las hijas de sangre del tipo".

Y finalizó contundente: "Él tenía una casa, o un departamento, que ahora estoy preguntando porque no me acuerdo, que se lo pagó Claudia a escondidas de Diego, para que veas Chino que yo no miento en nada y tengo muy buena data, y Claudia te lo pagó a escondidas de Diego, te hizo un préstamo, porque tampoco Maradona le tiene que comprar la casa al hijo de la hermana".