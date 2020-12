La ex novia trans de Chano Charpentier, al borde de la muerte

Luisana Cardozo se transformó en una figura mediática cuando contó que hace unos años Chano Charpentier la había contratado como acompañante. Luego de conocerse, pegaron onda y comenzaron un noviazgo.

Ahora, la mujer reveló que estuvo al borde de la muerte tras una cirugía estética. "Me hice una intervención estética la semana pasada y ayer ya no sentía mis piernas, me aumenté caderas y glúteos y ahora estoy en el Padilla con suero. No hay camillas, no hay nada", comentó a un medio de Tucumán.

"Quiero decirle a la gente que tiene que tomar conciencia de que no hay que abusar de las cirugías estéticas y controlar bien a qué cirujano van. A mí me dijeron que me iban a poner metacril y me pusieron biopolímeros y me tuvieron que abrir de nuevo como a la Miss Bumbum de Brasil para sacar todo lo inyectado", afirmó.

"Quiero contar lo malo que es para el cuerpo los biopolímeros, es ilegal, hay en farmacias que las inyectan y las venden y lo único que les interesa a las farmacias y a los cirujanos en generar dinero, no le importa la vida del paciente", agregó.

"Esta vez, el abuso de cirugías y de mala información en bioplastia en caderas casi me costó la vida. Estoy internada después de una mala praxis realizada por un conocidísimo cirujano plástico", precisó.

Luego, añadió: "Llegué al hospital sin caminar, fue a buscarme una ambulancia porque no sentía mis piernas. Hoy llevo 4 días y puedo caminar un poco, me queda más tiempo de rehabilitación y 5 días más de tratamiento (antibióticos por vía sondas) y un último raspaje", explicó.

Finalmente, recomendó: "Tomen conciencia de los excesos en especial de cirugías y bioplastias. Amen el cuerpo tal cual es, no lleguen a esto como yo lo hice, por tener la idea de seguir operándome, ya que pueden terminar casi en coma como yo".

Fuente: Primicias Ya