Feroz cruce entre Diego Brancatelli y Luis Ventura por la familia de Maradona

Luis Ventura y Diego Brancatelli protagonizaron un fuerte cruce por la relación del Diego Maradona y su familia este martes en Intratables.

"Cuando la gente que lo rodeaba era empleada de Maradona obedecía órdenes, ¿quiénes tendrían que haber estado ahí en los momentos decisivos? La familia", lanzó en un álgido momento del programa el periodista de espectáculos.

En ese momento, Brancatelli disparó sin filtro: "Luis, ¿por qué la insistencia en caerle a las hijas y caerle a la familia? No sabés lo que era la relación del Diego con las hijas. Si Diego no quería no entrás aunque seas la hija, la ex… Es fácil decir: ‘Las hijas se tendrían que haber plantado’, pero no es tan fácil hacerlo". Rápidamente, Ventura retrucó: "¡Eso no lo dije yo, lo estás diciendo vos!".

"Sí, dijiste que la responsabilidad era de la familia", insistió Brancatelli. A lo que Ventura reaccionó: "¿Y de quién es sino?". "Del entorno que controlaba y manejaba la vida de él", replicó Brancatelli. Ventura redobló los decibeles de intensidad y lanzó: "No hago demagogia. Yo tengo autoridad. No lo estoy diciendo ahora, lo vengo diciendo hace años. Es más, me enfrentó Maradona en una pelea que casi termina a las trompadas".

Con énfasis, Ventura remarcó: "Lo que estoy diciendo, ¡a mí me lo dijo Maradona en persona! Y te digo más, en una segunda reunión en la casa de Verónica Ojeda, con ella y su padre de testigos, me lo repitió Maradona, no lo digo yo. La relación con su familia, con cada uno, cómo le choreaban, de qué manera lo habían cagado y mentido sobre una relación que duró 16 años y descubrió Don Diego. A mí no me la cuenta nadie, me lo contó Maradona".