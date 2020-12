Desgarrador: las palabras de Dieguito Fernando tras la muerte de Maradona

Mario Baudry, actual pareja y abogado de Verónica Ojeda, reveló cómo se encuentra Dieguito Fernando, el menor de los hijos del fallecido Diego Maradona.

"Dieguito Fernando está triste y llora de noche", dijo el abogado sobre el niño de siete años.

Y agregó: "A Verónica no le interesa la plata, ni la sucesión ni nada. Le interesa que cuando su hijo sea grande y le pregunte qué le pasó al papá, ella pueda explicárselo y que el nene cierre su ciclo de vida. A veces, cuando perdemos un familiar tan pequeños, los niños sobre todo, más con los problemas que él tiene, van a querer seguir buscándolo. Ella quiere poder explicarle qué pasó para que su hijo cierre su ciclo de vida y pueda conocer a su papá 'leyenda'. Porque Dieguito conoce a su papá, el que se tiraba en el sillón, apoyaba su cabeza en su pierna y se ponía a jugar a la tablet, o cuando se tiraba arriba de él a jugar en el pasto. A Dieguito le bastaba con que su papá estuviera parado y le tirara la pelotita".

"Su hijo no conoció al Maradona estrella, al Maradona leyenda, sino a su papá", explicó el abogado, quien señaló que "Dieguito seguirá viendo muchos años a su padre en televisión, y en ese contexto Verónica quiere darle una respuesta", detalló Baudry.

Recordemos que días atrás, el programa televisivo "Secretos Verdaderos" dio a conocer el último audio que Maradona le envió a la actual pareja de Verónica Ojeda, donde le hizo un pedido contundente. Con voz cansada y sufrida, Maradona le dijo: "Hola Mario, soy Diego. Se que te parecerá increíble, pero veo bien a Verónica. Me dijo que ahora está contigo. Cuida de ella y cuida mucho también de mi ángel, Dieguito". Tengo muchos hijos, pero éste me sacará la última cana. No se compara con ninguno".