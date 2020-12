Lourdes Sánchez reveló cuál fue el canje más incómodo que hizo

Los canjes de los famosos son un tema a destacar. Muchas veces, sus seguidores cuestionan ciertos productos que sus ídolos promocionan. Especialmente, cuando se trata de insólitos artículos que comparten para obtener una ganancia o evitar pagarlos.

En este contexto, Lourdes Sánchez le reveló a Florencia Peña en Flor de equipo cuál fue el canje más incómodo que realizó. "Una crema para la lubricación vaginal", contestó, entre risas, la conductora de La previa del Cantando.

Luego detalló lo mal que la pasaba cada vez que tenía que compartir el producto en sus redes: "Tenía que promocionarlo diciendo que era algo bien natural que muchas mujeres se secan ahí... Lo quería naturalizar, me pidieron eso. Era un gel que te lubricaba. Un calor me daba cuando hacía el video, grabé como cinco porque me daba vergüenza".

"Lo probé y funcionó, tenía olorcito y estaba bueno", cerró.

Además, confesó que un famoso casado le tiró onda durante la cuarentena. Así lo expresó tras realizar el "cuestionario intragable", el segmento donde debía decidir si respondía a pícaras preguntas o comía extrañas mezclas.

Fue entonces cuando indagaron si algún famoso la había querido seducir. Al respecto, la mediática contestó: "Yo soy una tumba, pero si digo las iniciales es muy obvio. Está casado y no da".

"Es actor y fue en cuarentena. El Chato sabe, se lo conté", reveló Sánchez. Y agregó de manera misteriosa: "Es un sugar daddy, actúa de galán y tiene hijos".