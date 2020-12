Matías Baudry disparó contra los supuestos responsables de la muerte de Maradona: "Los vamos a..."

Mientras avanza la causa penal que busca responsables por la muerte de Diego Maradona. Matías Baudry, abogado Dieguito Fernando, el hijo del Diez, lanzó fuertes declaraciones este jueves en Intrusos. "Los vamos a meter a todos presos", señaló Baudry. A su vez, volvió a afirmar que hubo abandono de persona y que tanto el neurocirujano Leopoldo Luque como la psiquiatra Agustina Cosachov son responsables

"Hubo abandono de persona seguido de muerte y eso es de prisión efectiva porque la pena va de 5 a 15 años. Yo como abogado voy a aplicar todo el rigor de la ley. Estoy sin dormir trabajando día y noche para eso. La fiscalía también está haciendo un gran trabajo", comentó el letrado.

Luego agregó: "La autopsia no va a decir qué paso sino lo que no se hizo. Diego no tenía medicamentos ni para el corazón ni las vitaminas que siempre necesitó por su bypass gástrico", dispagó Baudry cargando contra el personal médico que atendía al ídolo del fútbol.

Con respecto a cómo avanza el procedimiento de sucesión, el abogado señaló que desde marzo los herederos podrían disponder de los bienes y expresó: "Esta semana tienen que presentar la rendición de cuentas y apelamos a la buena voluntad. Cuando me enteré que D'Alessandro era el abogado de Morla fue grato porque me da mucha tranquilidad. Él dijo que la semana que viene presentan todo. Mauricio conoce de este tipo de cosas y sabe mucho de derecho internacional, por lo que es muy práctico tratar con él. La buena relación adelanta los plazos".