Dua Lipa sobre el bullying: "Estuvo bien, me hizo más fuerte"

Es la artista de la que todos hablan en el mundo de la música. Dua Lipa es la joven de 25 años que revolucionó en poco tiempo las redes sociales. Ahora, se sincera y cuenta todo sobre por qué la cargaban desde niña con su voz.

Comentó que desde niña sufrió bullying: “Mi voz para hablar, incluso en mis videos de pequeña, es como si hubiera fumado toda mi vida, desde niña”.

Aunque actualmente es una de las voces más elegidas en el mundo pop, la burla que siempre recibió fue por lo grave de su voz y agregó que los comentarios que recibía no siempre eran positivos: “Cuando tenía nueve años iba a una escuela de teatro los sábados, mi profesor de canto dijo ‘vaya tu voz es muy baja”.

En una entrevista declaró: “cuando niña a veces me acosaban o me molestaban o me decían voz de hombre”. La cantante, con los años, supo sortear esas críticas y ahora se beneficia con una mirada positiva asegurando que “estuvo bien, me hizo más fuerte”.

La voz fue su mejor instrumento para ser popular en el mundo de la música

Su productor Stephen Kozmeniuk la apoya desde sus inicios y destaca de Lipa que es una joven talentosa y excelente persona: “es muy profunda, amo cuando sube, porque se quiebra, no es muy fina, no es una voz pop perfecta, pero es una voz perfecta para el pop”.

Cabe recordar que Dua es la cantante que marcó un importante éxito en este 2020 con su álbum "Future Nostalgia". Ya es considerada una artista a nivel mundial y toda una estrella.

Fue invitada de la UEFA Champions League 2018 donde interpretó el tema "New Rules" quien la lanzó a la fama alcanzando el puesto número 1 en las listas británicas.

Entre sus mejores y más destacadas publicaciones el álbum "Dua Lipa" entró en la número 5 de la lista de álbumes británica.

En esta oportunidad decidió sincerarse y además de compartir el bullying que sufrió desde niña cuenta cómo fue el proceso para crear "Love Again" una de las canciones de su exitoso álbum "Future Nostalgia" donde tuvo la oportunidad también de expresar que: "había alcanzado cierto punto en una relación larga con alguien que fue deshonesto conmigo".