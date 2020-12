Escándalo en LAM por una supuesta "icardeada" entre angelitas

Este martes, Los Ángeles de la Mañana tuvo un acalorado enfrentamiento entre las panelistas cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de que Leo, el ex marido de Mariana Brey, tenga alguna intención con Cinthia Fernández.

"¿Puedo contar lo de tu exmarido?", le preguntó Ángel de Brito a Brey cuando esta contó que pasará la noche del 31 de diciembre en Mar del Plata con él y su actual pareja, Pablo Melillo, debido a que tienen todos una excelente relación.

"¡No! Lo único que te puedo decir es que yo no quiero terminar con una amistad", contestó la panelista. A pesar de su negativa, el presentador de televisión y radio contó igual lo que sucedió. "Fuimos a festejar el cumpleaños de Andrea hace poco. Fuimos a comer con Mariana Brey, Maite (Peñoñori), el marido de Mariana y a último momento cayó Cinthia. Pero antes de que venga Cinthia, el marido oficial de Brey, el actual, el vigente, dijo 'tengo un candidato para Cinthia'", explicó el también conductor de Cantando 2020.

Ante la sorpresa de la bailarina, Ángel finalmente lanzó la bomba: "El que te quiere dar, conocer, enamorar, casar y tener hijos, es el exmarido de Mariana Brey, papá de su hijo, Luca".

"Yo no estoy de acuerdo. Le dije (a Leo) que está todo bien, que vengan todas las novias que quieran, pero no estoy de acuerdo. Rompería una amistad. Me parece de muy mal gusto y conociéndola a Cinthia sé que no lo haría", opinó Mariana.

La ex de Matías Defederico y Martín Baclini analizó fotos de su interesado, pero finalmente aclaró: "Me gusta que es buen padre, buen exmarido, que labura, es un punto importante, porque eso escasea, pero no… Yo soy team Brey, me parece de una sin código. Están separados, pero no da", sostuvo la morocha.

"A mí me parece espléndido, es re buen mozo", acotó Yanina Latorre, mientras que Mariana explicó que su separación con él se dio en buenos términos y que pasó mucho tiempo hasta que conoció a Pablo. "Yo no lo permitiría", dijo Brey aunque Fernández haya descartado la posibilidad de estar con su ex.