El polémico nombre que tiene en mente Noelia Marzol para su bebé

Noelia Marzol y Ramiro Arias anunciaron en noviembre pasado el anuncio tan esperado del embarazo. El siguiente paso era conocer el sexo del bebé, y la incógnita fue revelada este lunes en un móvil con Pampita Online, el ciclo que conduce Carolina Pampita Ardohain en Net TV.

Entrevistada a la salida de la clínica, la bailarina dio algunos detalles de este momento tan especial. "¿Sabés que va a ser? ¿Tenés algún presentimiento?", le consultaron. "Hoy me entregaron el resultado", contestó la rubia. "Les voy a dar la primicia: es un... nenito", contó.

Luego, la temática giró en torno al nombre elegido, aunque en esta ocasión la actriz no dio tantas precisiones: "Tengo un nombre en mente pero es medio polémico. A Rami todavía no lo convencí. Lo voy a decir una vez que lo decida". "¿Es de esos nombres raros que ponen los famosos?", quiso saber Pampita. Noelia dio más precisiones: "Rarísimo que no se escuchó nunca, no es. No quiero que tenga un nombre demasiado habitual. Hay un pintor renacentista que tiene ese nombre".

Para mantener al tanto a sus casi dos millones de seguidores, la actriz compartió en su cuenta de Instagram todo lo relacionado con la ecografía. Durante la tarde, subió una hisgtoria con el formato encuesta, con las opciones “nena” y “nene” y gesto típico de duda. A la noche, compartió en una cena con su pareja lo que había adelantado por televisión: "Es el momento oportuno para contarles que estamos esperando un niño".

Con esta confirmación, la actriz suma un nuevo capítulo importante en su vida, que tuvo alegrías y sinsabores. Al comienzo de la pandemia, su relación con Arias entró en crisis y estuvieron un tiempo distanciados. "La rutina empieza a desgastar y a tornar todo insoportable. Pensá que al ser jugador de fútbol se quedó sin nada y con un futuro muy indeterminado. Así que preferimos tomarnos un tiempo, siempre de una manera muy amigable", contó a la revista Gente.