Polémica y repudio por el caniche micro toy de Cinthia Fernández: "Me dicen asesina"

Cuando Cinthia Fernández pidió a través de Instagram el dato de un criadero de caniches micro toys, se desató la polémica. Al dejar en claro que quería comprar la mascota, en vez de adoptarla, los usuarios de las redes sociales se lo cuestionaron a viva voz.

Fueron los proteccionistas los que refutaron sus motivos (ella solo puede tener en su hogar un animal chiquito) y le explicaron que puede conseguir un can pequeño en los diversos refugios que se encuentran habilitados en todo el país.

Ante la catarata de mensajes que recibió, la panelista de LAM decidió publicar un fuerte descargo en Twitter y reivindicó su postura al respecto. .

"¡Me dicen asesina por no adoptar! ¡Ya me cansé! El año pasado lo mismo... Y el perro me lo había regalado un amigo. Este año, uniré una raza específica y también soy asesina. Si fuera así las veterinarias que venden serían ilegales, el mundo sería ilegal", expresó.

Finalmente, remarcó su compromiso con los animales al recordar un episodio pasado. "Además, se olvidan de que fui la primera en ofrecerme y la que casi recibe en su casa al Golden que fue golpeado y se hizo viral, para ser adoptado. Y por cuestiones ajenas a mí no pasó. Pero bueno, putear todavía es gratis", sentenció.