Fulminante frase de Dyhzy a los legisladores: "Ojalá dejen de ser unos..."

Dyhzy reflexionó sobre la despenalización del aborto, mientras en Diputados se desarrolla una maratónica sesión que propone la legalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación.

"Sabe que acá generalmente no hablo de aborto porque no es una causa que me corresponda a mí militar más allá de que esté a favor... Pero, no quiero dejar de decir hoy que ojalá, nuestros queridísimos diputados y senadores dejen de ser unos forros esta vez. Es lo único que pido, y que la ley salga, punto", lanzó el hijo del Alberto Fernández en sus historias de Instagram.

Luego el artista drag reflexionó sobre la necesidad de separar cultos religiosos de asuntos sociales que escapan a todo tipo de culto. "¿Podemos de una put... vez en esta vida dejar de argumentar en base a la religión? ¡Basta! Será un país católico o lo que se les cante. Ahora, hay mucha gente en el país que no es católica, que no es religiosa. ¿Qué pasa? ¿Para los que no somos religiosos no se gobierna? ¿Cómo funciona esto? Me importa un caraj... si tu religión dice que esto esta bien o no" reclamó con intensidad Dyzhy pidiendo la separación de la Iglesia del Estado.

"Si hace 10 años hubiéramos bancado la mierd... de la religión en los debates y todo eso, no tendríamos la ley de matrimonio igualitario. Asi que basta con la religión, bolud... no es un argumento", remarcó.

"Me molesta sobremanera cuando hombres cis hablan en plan poniendo trabas, diciendo que 'el feto, y el niño por nacer, y defiendo la vida y la decisión del cuerpo y no se qué'. Y no te corresponde, bolud... Es lo mismo que decía al principio: cada uno tiene que entender cuál es su lucha. Los diputados y senadores están para trasladar esas necesidades de los sectores que representan. Ahora, me parece muy fuerte ver a un hombre cis hablar de cómo él cree una mujer tiene que decidir sobre su cuerpo. O sea, te podés ir a la mierd... bolud...", sostuvo Dyhzy.

"Lxs que hoy piden Educación Sexual Integral (ESI) negando el aborto como tipo de solución son lxs mismxs que ayer se indignan cuando se plantea que la ESI tiene que comenzar a temprana", añadió el Dj.

Finalmente, el DJ señaló que si la ley es aprobada, "el logro no va a ser de un partido político, ni de un dirigente, ni un diputado ni nadie de ellos. Es de las personas que luchan hace años para que esta ley salga, el logro es de elles, los militantes".

