Mariana Nannis trató a Sofía Bonelli de travesti y ella publicó una categórica foto

Hace algunos días, Mariana Nannis cargó contra la actual pareja de Claudio Paul Caniggia, Sofía Bonelli. La legendaria mediática aseguró que Bonelli se había realizado numerosas operaciones, incluida la de cambio de género.

Ahora, sin referirse al conflicto con exesposa de "El Pájaro", Sofía subió a sus historias de Instagram una foto de su niñez. "Amo estos hallazgos", escribió en el epígrafe la modelo. En la imagen, se la sonriente de pequeña luciendo un vestido blanco.

Hace unos días, Nannis había publicado en sus historias de Instagram una foto de su enemiga con el siguiente texto: "Lo que te voy a decir te va a alterar, y no creo que lo puedas superar. Todas tus cirugías no se pueden enumerar, pero lamento que la nuez no te la puedas operar", publicó. Más tarde, en otro comentario lanzó: "Largá el Photoshop y los filtros, jajajaja".

Ángel de Brito fue el encargado de compartir los posteos de Mariana en el programa Los ángeles de la mañana. Allí el conductor sostuvo que Nannis trató a Bonelli "de travesti".

Además en diálogo con la mediática, el conductor afirma que ella le dijo con respecto a las historias en Instagram en cuestión: "Viste qué buenas que están. Mirá, se le ve la nuez. Me dijeron que en 2013 se operó en Chile. Se la cortó. Por algo [Oscar] Ruggeri la llama La Cacho. Eso se sabe en el ambiente".

En tanto desde México, Bonelli respondió: "Yo me opero lo que quiero, me hice las lolas y la nariz como cualquier mina, pero estas no te las dejan pasar". Y agregó filosa: "Mariana se operó todo en Marbella y se lo hicieron mal. No es mi culpa que le quedaron mal, pero no entiendo por qué está tan obsesionada con el tema de los travestis".