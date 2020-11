Vacuna rusa: estos son los famosos que ya confirmaron su aplicación

Recientemente la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti habló sobre su viaje a Rusia para conocer más acerca de la Sputnik V y reveló que, para ella, sería positivo que distintos referentes de diversas áreas se aplicaran primero la vacuna para generar confianza en la población argentina.

Esto generó un gran revuelo en las redes sociales y los internautas comenzaron a sugerir nombres de famosos que tendrían que estar primeros en la lista de espera para inyectarse la dosis. Uno de ellos fue el conductor de Intrusos, Jorge Rial. Al ver esto, el periodista no dudo un segundo en expresarse en su cuenta del pajarito.

"Me despierto y la manada propone famosos para que se den la vacuna rusa. Con tono agresivo me ponen en la lista. Lejos de ofenderme me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy", redactó fiel a su estilo.

Junto a él, otros nombres que resonaron en Twitter fueron el de Pablo Echarri, Dady Brieva, Marcelo Tinelli, Diego Brancatelli, Verónica Lozano, Nancy Duplaá, Florencia Peña y algunos más simpatizantes del kirchnerismo.

En Intratables, Fabián Doman le consultó a Brancatelli personalmente si se aplicaría la inyección y el asintió sin dudarlo. "Pero por supuesto. Rusia es una potencia mundial. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia. Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quien no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna", afirmó al aire.

Recordemos también que, tiempo atrás, una de las que primero se proclamó a favor de la vacuna fue Florencia Peña en sus redes sociales. "Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable", indicó con el particular humor que la caracteriza a la actriz.