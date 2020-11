Tras los rumores, Leuco explicó por qué renunció a Lanata sin filtro

Diego Leuco dejará a fin de año el programa radia Lanata sin filtro, tras trabajar durante siete temporadas de manera ininterrumpida. Tras los rumores de una supuesta tensión con el conductor, Jorge Lanata, el periodista explicó el por qué de su renuncia.

"No hay ningún motivo en especial. Uno siente también que ya le dio al programa todo lo que le podía dar, yo sentía que ya no podía aportar mucho más de lo que ya había aportado y tenía ganas también de aprovechar y poder cortar para arrancar el año que viene con todo", contó el periodista en diálogo con Pablo Montagna de LA NACION. "Tenemos un desafío todos los días en Telenoche y también en Ya somos grandes. Hay momentos donde hay que darles un corte a las cosas y me parecía que era un buen momento, lo hablé con Jorge (Lanata), le pareció bien; lo hablé con la radio, les pareció bien y por supuesto soy de Mitre. Mi corazón esta en Mitre así que ojalá que pueda seguir ahí, pero nos pareció a todos la decisión correcta de que a fin de año se termine el vínculo con el programa, no con la radio".

Sobre su 2021 a nivel laboral, Leuco comentó: "Todo el mundo lo tomó bárbaro. Sé que el año que viene tendré Telenoche y Ya somos grandes y después no sé, todavía falta. Es un año tan raro que sin apuro veremos qué pasa".