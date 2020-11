Etchecopar estuvo en el banderazo del 8N y contó qué situación le dio vergüenza

Baby Etchecopar estuvo presente en el octavo banderazo de protesta contra el Gobierno denominado 8N. En su programa de Radio Rivadavia, el conductor sostuvo que ningún partido político debe darse crédito de estas manifestaciones, sino que expresan el sentir de una considerable parte del pueblo.

"No me gusta que se politice porque es una marcha de los argentinos. Es feo cuando alguien quiere llevar agua para su molino. A veces siento que quieren usar a la gente", disparó el periodista.

Y agregó: "A mí me daba vergüenza, porque una señora me preguntó si yo iba a hacer política, y le dije que no, que vengo como un argentino que está hinchado las pelotas. Había gente de la agrupación de Patricia Bullrich que son divinos, pero no me gusta el bombo y el micrófono. La marcha es de los argentinos, de los radicales, de los peronistas y de algún kirchnerista enojado también. Fueron Espert y Milei a Olivos y los sacaron".

"La gente no quiere que los políticos capitalicen la marcha, porque es el pueblo, yo voy para acompañar a la gente. Lo vi en la marcha anterior y en esta, no los quiere ver nadie. Acá convoca el pueblo, no me gusta que pongan palcos. Aprovecho para pedir esto, que no politicen la marcha a favor de nadie, esto es neutro, es contra la corrupción y a favor de la República", enfatizó Etchecopar.

Y finalizó contundente: "La consigna firme es por la República. Cuando hay República, no hay queja. Hay que ser claro en el manejo de la consigna. Fue mucha gente. Yo voy para terminar con la mentira. Hay que hacer una vigilia, no es ir dos horas y me vuelvo. Tiene que ser una marcha que dure un día, acampando, con un millón de personas para que el mundo vea qué es lo que nos está pasando. Y tiene que ser pacífica".