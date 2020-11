Insólito: Fredy Villarreal contó cómo cree que se contagió de covid-19

"El virus te puede agarrar tenue, asintomático. Te puede llevar. O te puede llevar a negociar y ver qué hace con vos", aseguró Fredy Villarreal al aire en una entrevista en Intrusos, el programa que conduce Jorge Rial desde hace casi dos décadas. El humorista estuvo tres semanas internado en la Clínica Zabala de Belgrano, una de ellas en terapia intensiva asistido por un respirador.

"El covid se te mete, te aísla. Y vos no te sentís vos, te sentís invadido. No sentís tu cuerpo. Es como un Pacman que te morfa vivo", señaló el cómico que pocos días atrás pudo volver a reencontrarse con su familia.

Tal como él mismo afirmó, antes de contraer el virus, lo subestimaba. "Yo no digo que me porté muy mal pero, inconscientemente, tenía ganas de que me agarre de una manera tenue para garantizarle a mi familia que yo no los iba a contagiar. Porque se decía que si uno lo había tenido, era muy difícil tenerlo prontamente. Entonces, cuando me sentía mal no me preocupaba. Pero no era que salía sin barbijo: cumplía con todo el protocolo pero no me asustaba tanto", reveló.

El conductor del ciclo le consultó si sabía cómo se había contagiado y la historia asombró a más de uno en el piso. "Esto es para un sketch, pero vino un plomero a casa y los dos chupamos de la misma manguerita", afirmó Villarreal.

"Se me rompió el hidromasaje, empezó a perder y me caía agua por el techo de la cocina. Entonces, cuando vinieron, desconectaron el hidromotor que tiene unas mangueritas que son a pulsación de aire", explicó. Mientras uno soplaba, el otro tocaba el botón del hidromasaje en el baño, de manera alternada. Después de que se retirara de su casa, Fredy le llamó nuevamente al plomero y le pidió que volviera a revisar el aparato porque cuando "el soplaba la manguerita, arrancaba el motor".

“A los tres días, me llama y me dice: ‘No voy a poder ir porque tengo COVID’. Yo dije: ‘¡Noooooo!’ ¿Y sabés cuándo me di cuenta de eso? Cuando estaba internado en la clínica. Ahí recapitulé”, afirmó.