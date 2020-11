Guerra de chefs: Mauricio Asta disparó contra los jurados de Telefe

MasterChef Celebrity no para de dar de qué hablar. No sólo por el desempeño de sus participantes sino también por lo que ocurre fuera del set de grabación. Muchos son los que en los últimos días opinaron sobre el rendimiento de Vicky Xipolitakis en el certamen. Tal es el caso de Guillermo Calabrese, el ex conductor de Cocineros Argentinos que se mostró "sorprendido" al ver que la vedette realizó un plato en tres minutos.

Ahora, Mauricio Asta, quien forma parte de El gran premio de la cocina, que se emite por la pantalla de eltrece, en una entrevista para Mitre Live opinó sobre los dichos de su colega y también dio su postura acerca del jurado del certamen culinario más visto de la televisión argentina.

"Guillermo se fue de la tele y se olvidó lo que es la tele. La tele es un show. Que me diga que es un show que está guionado... Chocolate por la noticia", afirmó. "Hay un orden en la tele, se juega a que todo es natural, y al más espontáneo y natural, la gente lo percibe y lo aplaude -continuó-. Hay un cuidado, una tensión, y un eje puesto en la parte donde cada celebrity descolla o tiene su talento", agregó.

Con respecto a sus colegas opinó: "Es una opinión personal, pero veo que le falta cocina, y por eso los jurados quedan medio desdibujados y no dan devoluciones muy elocuentes de los platos. Esto tiene que ver con el formato, es un MasterChef de celebridades, personajes muy conocidos y se requiere ese respeto de dejarlos brillar en sus actuaciones".

"MasterChef es un espectáculo exitoso en todo el mundo, cada país tiene su formato, con su jurado y sus concursantes, sean amateurs o celebridades, tiene mucho éxito y el rating lo explica", cerró.