El gesto de Jimena Cyrulnik con su ex esposo que emocionó a todos

Luego de 15 años en pareja, y dos hijos en común, Jimena Cyrulnik le dio un cierre legal a su matrimonio con el fotógrafo Lucas Kirby. Tras firmar el divorcio hace dos semanas, él le dedicó un posteo especial dejando en claro lo importante que fue y será en su vida.

En este contexto, Jimena se mostró conmovida por la tierna actitud de su ex y así lo expresó en Pampita Online.

"En un mundo ideal, lo mejor hubiera sido seguir juntos por los chicos. Pero cuando entendés que no... Seguramente, es porque viene algo mejor. ¿Por qué el divorcio tiene que ser un fracaso? Todo se transforma", expresó.

"Es lo más, me re emociona; me encanta. Creo que es el mejor ex que me pudo haber tocado", lo elogió.