El blooper de Marcela Tinayre tras la muerte de Sean Connery

Marcela Tinayre sorprendió a todo el equipo de Las Rubias al contar que tras enterarse de la noticia de la muerte de Sean Connery ella pasó todo el fin de semana pensando que se trataba de George Clooney.

"Yo, cuando me avisan que falleció Sean Connery, y me dicen que tiene 90 años, yo me pasé todo el fin de semana diciendo, 'no puede ser este hombre de 90 años. 'Si Marcela, me decían, 'acordate cuando hizo James Bond'", arrancó contando Tinayre ante las miradas atónitas de sus panelistas.

"¿Saben una cosa? Me pasé todo el fin de semana... ¡me lo confundí con George Clooney!", se sinceró.

Recordemos que el legendario actor escocés, que en agosto pasado cumplió 90 años, falleció el sábado 31 de octubre. Estaba alejado del cine, pero con una extensa cinematografía a sus espaldas, aunque siempre se le recordará por haber sido el primero en dar vida a James Bond, un papel que en los años 60 lo llevó a conquistar la fama.