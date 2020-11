Tristeza absoluta: el difícil momento que atraviesa Michel J. Fox

En 1998, a sus 37 años, Michael J. Fox anunció públicamente que había sido diagnosticado de Parkinson. En 2018 tuvo que operarse de un tumor benigno en la espina dorsal que casi le causa una parálisis.

Debió atravesar cuatro meses de rehabilitación y aprender a caminar nuevamente. Y, como si eso fuera poco, un día que estaba solo en su casa se cayó y se quebró el brazo.

“Definitivamente, ese fue el momento más oscuro de mi vida”, confesó a la revista People la estrella de Volver al Futuro, que este 17 de noviembre lanza su nueva autobiografía, “No Time Like the Future”.

Además, reveló: “Mi memoria a corto plazo está acabada”. Por este motivo, Fox explicó que no podrá continuar con su carrera actoral, aunque se dedicará a seguir escribiendo, algo que le apasiona.

“Mi vida ahora es tranquila y de hecho la estoy pasando muy bien. La gente no me cree, pero amo la vida, amo estar con mi familia. Me encanta no hacer muchas cosas inútiles que solía hacer, porque no tengo la energía ni el tiempo”, reflexionó con optimismo.