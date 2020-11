¡Sacada! La furia de Nacha Guevara con la producción del Cantando 2020

La participación de Pablo Ruiz en el Cantando 2020 quedó en suspenso tras la sanción recibida por parte de la producción del certamen de canto por haber formado parte de una fiesta clandestina.

Fue Ángel de Brito, conductor del reality, quien posteó alguna de las imágenes y comunicó la rotunda decisión que tomó la producción del ciclo al enterarse de lo sucedido.

Último momento @pruizoficial fue bajado del #Cantando2020 por asistir ayer a una fiesta en Canning. pic.twitter.com/FJGQluI5d1 — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 18, 2020

Pero este miércoles, Ruiz tuvo una segunda oportunidad al reemplazar a Lola Latorre, otra participante suspendida por concurrir a otra fiesta clandestina.

Nacha Guevara no vio con buenos ojos la decisión de la producción. "Pablo, no pensé que volvías. Tengo que decir algo. Estoy cansada de que este país trate igual al que hace las cosas correctamente que al que no hace las cosas correctamente. Esa es una de las desgracias de nuestra tierra, no sabemos distinguir eso. Así que con eso te he dicho todo", le dijo la jurado.