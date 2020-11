Moria Casán se burló de Charlotte Caniggia tras su paupérrima performance

Charlotte Caniggia se presentó en el Cantando 2020 para interpretar uno de los mayores hits de Britney Spears. Sin embargo, la participante no logró terminar su performance y criticó duramente la actitud de Moria Casán.

"¿Qué pasó?", le consultó Ángel de Brito, al ver que Charlotte abandonó y no pudo terminar de cantar. "Nada, les vi las caras a todos y se reían de mí. Moria hacía gestos", se despachó.

Al escucharla, la diva tomó la palabra y disparó: "No puedo creer que mientras cante me mire a mí. Muy mal, mi amor. Sos una amateur, no sos una profesional. Tenés que mirar al público que es la cámara, no a nosotros. Igual, no puedo creer cuando te olvidaste. Me hizo gracia lo mal que lo hiciste".

Fiel a su estilo, Charlotte Caniggia remató: “No, estoy acostumbrada. Me chup... un huevo, igual".