Lizy Tagliani se compró un auto clásico y sorprendió a todos al mostrarlo

Lizy Tagliani suele utilizar sus redes sociales para mostrar detalles de su vida. Además de mostrar fotos y videos de sus actividades diarias, la humorista también comparte su fanatismo por la colección de autos de juguete.

Ahora, y luego de pensarlo, Lizy finalmente se compró un auto clásico. Si bien en un primer momento quería un Fiat 600, terminó adquiriendo un Peugeot 404 color rojo.

"Comprado, ¡jaaaa!", celebró con sus seguidores en las redes sociales.

"Vine a cargar nafta ehhhhhh amo mi yeyo", agregó en otra publicación sobre el apodo que le puso al vehículo haciendo referencia a los primeros modelos que lanzó la empresa francesa en cuyo logo se confundía la letra P con una G. Muchos creían que la marca era “Geugeot” y llamaron "Yeyot” al auto. De ahí, el nombre del nuevo vehículo de Lizy Tagliani.

"Cuando era chica veía los autos y me gustaban todos los de esa época. Este me encanta. Es tan lindo", dijo sobre su última adquisición y detalló que se animó a comprar uno clásico porque tiene un mecánico de confianza. "Nunca compré un auto viejo porque tenía miedo de que se me rompiera y no saber qué hacer. Pero el padre de una vecina tiene fascinación y entiende todo", agregó. "En realidad, fui por un Fiat 600 y me vine con este. Jamás me había subido a uno así".

Fuente: Teleshow