Yanina Latorre tomó una firme decisión con "Los Ángeles de la Mañana"

Tras los positivos por coronavirus de su esposo, Diego Latorre, y su hija Lola, Yanina Latorre comunicó la decisión que tomó con respecto a su vuelta a Los Ángeles de la Mañana.

La panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito anunció que volverá al programa de espectáculos el próximo lunes 9 de noviembre.

En medio del escándalo con su hija, quien quedó imputada por asistir a una fiesta clandestina, y las continuas críticas en las redes sociales por no hacer ningún comentario sobre las denuncias por "apología a la pedofiñia" que pesan sobre su amigo Martín Cirio, la mediática contó a través de una serie de historias de Instagram que regresará a la televisión.

"Hablamos con Lucas, de la producción, y Ángel que en vez de empezar el miércoles, empiezo el lunes a trabajar", explicó.

"Es una enfermedad estigmatizante. Porque para que me estén discriminando por familia covidera me quedo unos días más adentro para que todos estén seguros de que no los voy a contagiar. No quiero cargar con las desventuras de nadie", concluyó.