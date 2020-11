Tras los gritos de Kicillof, Longobardi le cruzó fuertes conceptos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó un crispado discurso interpelando a quienes se ponen a "discutir de dónde viene la vacuna" contra el coronavirus, y cuestionó a quienes "politizan la pandemia".

Por su lado, el conductor Marcelo Longobardi no perdió la oportunidad para remarcar los altos decibeles del funcionario: "A los gritos como es su costumbre, el gobernador tiene algunas dificultades para encontrar moderación cuando se expresa. A mí no me gusta que me grite cuando se expresa, pero debe ser su forma", cuestionó el periodista en su programa Cada mañana en Radio Mitre.

Luego agregó: "Querido Axel, estaría bueno que, hablando de medicina y de vacunas, bajes un poquito el tono. En segundo lugar, la vacuna rusa está ajustada a un debate, como otras. La diferencia de la vacuna rusa con las otras vacunas es que, frente a un inconveniente, frenaron los experimentos. La vacuna rusa está un poco en penumbras, como es la vida pública en Rusia, un país donde habitualmente se envenena gente. Yo no tengo nada en particular contra ninguna vacuna, a la inversa, solo que en este caso aún no está resuelto el problema de la vacuna rusa. Porque Rusia anunció su vacuna y lo hizo Vladimir Putin de manera visiblemente politizada mucho antes de tiempo, antes de la fase III".

Y finalizó contundente: "Me llamó la atención el griterío que presentó el gobernador de la provincia de Buenos Aires sobre un tema que merece el debate, o perdón Axel, ¿no podemos discutir acá?. Es obvio que la relación con Rusia y la Argentina tiene en el centro a la señora [Cristina Fernández] de Kirchner. La señora de Kirchner recibió en su despacho en el Senado a funcionarios rusos. Lo importante del caso es que estaría bueno que nos dejaran gritar".