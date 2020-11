Luis Ventura se mete en política: "No necesito tener una estructura"

Luis Ventura aceptó finalmente la oferta política que recibió del municipio de Lanús. Entrevistado por Andrea Falcone, abogada especialista en derecho previsional, en Jubilados TV, el periodista dio detalles del ofrecimiento.

"A propósito de mi manera, de haber entrado en APTRA, de haber asumido la dirección de un club que vive muchas veces en la marginalidad y que estamos tratando de reinventarlo; un grupo social del partido de Lanús que es dónde yo vivo me vino a proponer para presentarme como candidato a defensor del pueblo en Lanús, que es digamos una instancia que si bien no es política directamente porque no voy a tener un rol de funcionario, si voy a defender los intereses de la gente", explicó Ventura.

"Él tipo que me lo propuso me lo dijo con una consigna, me dice: 'Mira Luis, te vengo a ofrecer a vos ¿sabes por qué? Porque si vos ya de por sí ayudas a la gente, no necesitas tener una estructura, con un gran despacho; una oficina con gente a tu cargo con un presupuesto para gastar por mes y cobrando un sueldo. Yo me imagino que, si vos llegas a asumir y llegas a ganar la elección para ocupar ese lugar, vas a seguir haciendo lo que estás haciendo desde el llano. Si ya lo hacés, no es que te vamos a pedir algo más. Lo que sí, con una nueva estructura, va a ver otros compromisos, otros desafíos'", expresó.

Luego, en diálogo con Informados de Todo, Pia Shaw dijo antes del cierre del programa: "Hay alguien en esta mesa a quien no le hemos brindado un aplauso que aceptó un cargo político, porque aceptó el cargo en su querido Lanús", dijo la periodista.

"Esto va a votación, se vota en diciembre. Estoy aceptando a ir formar parte de una lista. No llegás a ser funcionario, trabajás para la gente. Es la Defensoría del Pueblo", detalló Ventura.

Al preguntarle si se retirará del periodismo, Luis negó rotundamente la posibilidad. "No, este es mi laburo, yo quiero vivir de mi trabajo, no de su función", concluyó.