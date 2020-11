La picante respuesta de Flor Peña a Viviana Canosa: "Siempre fui muy vacunable"

Florencia Peña decidió responder una pregunta que realizó Viviana Canosa en su cuenta de Twitter, luego de que la periodista diera a conocer su opinión sobre la compra de parte del Gobierno Nacional de 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.

Canosa se sumó a un hashtag difundido en Twitter que pone en duda la vacunación. "#YoNoMeVacuno y vos?", publicó la periodista.

Rápidamente, la actriz salió a responderle: "Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable #YoMeVacuno".